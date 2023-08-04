Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet törenine katıldı

YALOVA Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet merasimine katıldı.

Yalova Adalı Hafız Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 22 erkek çocuk için icazet töreni gerçekleştirildi. Yalova Merkez Camisi'nde düzenlenen icazet merasiminde konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının yollarından birinin de hafızlar olduğunu kaydetti. Hafızların Kuran'ın muhafızları olduğunu kaydeden Erbaş, "Bu kadar emek verdiniz hafız oldunuz. Mihraplarımız, minberlerimiz sizi bekliyor. Kürsülerimiz hafız vaizlerimizi bekliyor. İmam hatip lisesi sınıflarındaki kürsüler hafız öğretmenlerimizi bekliyor. İlahiyat fakültesindeki sınıflar hafız tefsir, hadis, kelam, tasavvuf hocalarımızı bekliyor. Velhasıl hangi bilim dalının hocası olursa olsun ilahiyat fakültesinde her hocaya hafızlık çok yakışıyor. İmam hatip lisesi öğretmenlerine hafızlık çok yakışıyor. Hele hele Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mihraba, minareye, minbere, kürsüye hafızlık çok yakışıyor. Sizlerden inşallah buralarda görev yapmanızı bekliyoruz" dedi. Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından hafız çocukların Aşr-ı Şerif okumaları ve taç giymelerinin ardından hediyelerinin verilmesi ile program sona erdi.

Erbaş, hafızlık merasimi sonrasında Yalova Merkez Camisi'nde hutbe irat ederek cuma namazını kıldırdı.