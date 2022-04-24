Erbaş, Almanya DİTİB Köln Merkez Camii'nde teravih namazı kıldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erbaş, Almanya DİTİB Köln Merkez Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Erbaş, Almanya DİTİB Köln Merkez Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DİTİB Köln Merkez Camii'nde teravih namazı kıldırdıTeravih namazı sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının rahmetinden bahsetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DİTİB Köln Merkez Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının rahmetinden bahsetti. Erbaş, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak sağlık sebeplerinden dolayı orucunu tutamayan birçok insanın olduğunu ifade ederek, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hadisi şerifinde; 'Şu beş şey başınıza gelmeden onların kıymetini biliniz, hastalık gelmeden sağlığın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin, ölüm gelmeden hayatın kıymetini biliniz' buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam kıyamete kadar eskimeyecek cümlelerle bütün insanlığı aydınlatıyor" dedi.

"KOMŞULARIMIZA VE AKRABALARIMIZA KARŞI UYARICILIK VAZİFEMİZİ YAPALIM"

Erbaş, "Çocuğumuza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, komşumuza uyarıcılık vazifemizi yapacağız ve onları davet edeceğiz. Öyle bir Müslüman olacağız ki yine Peygamber Efendimizin tanımına uygun; 'Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir.' Tıpkı Muhammed-ül Emin gibi" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title