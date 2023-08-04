Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da Hafızlık İcazet Merasimine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da düzenlenen hafızlık icazet merasimine katıldı. Erbaş, hafızların Kur'an'ın muhafızları olduğunu vurgulayarak, onları görev yapmaları için teşvik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet merasimine katıldı.

Yalova Adalı Hafız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 22 erkek çocuk için icazet töreni gerçekleştirildi. Yalova Merkez Camisi'nde düzenlenen icazet merasiminde konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının yollarından birinin de hafızlar olduğunu kaydetti. Hafızların Kur'an'ın muhafızları olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kadar emek verdiniz hafız oldunuz. Mihraplarımız, minberlerimiz sizi bekliyor. Kürsülerimiz hafız vaizlerimizi bekliyor. İmam hatip lisesi sınıflarındaki kürsüler hafız öğretmenlerimizi bekliyor. İlahiyat fakültesindeki sınıflar hafız tefsir, hadis, kelam, tasavvuf hocalarımızı bekliyor. Velhasıl hangi bilim dalının hocası olursa olsun ilahiyat fakültesinde her hocaya hafızlık çok yakışıyor. İmam hatip lisesi öğretmenlerine hafızlık çok yakışıyor. Hele hele Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mihraba, minareye, minbere, kürsüye hafızlık çok yakışıyor. Sizlerden inşallah buralarda görev yapmanızı bekliyoruz" dedi.

Hafız çocukların Aşr-ı Şerif okumaları ve hediyelerinin verilmesi ile program sona erdi. Ali Erbaş, hafızlık merasimi sonrasında Yalova Merkez Camisi'nde hutbe irat ederek cuma namazını kıldırdı. - YALOVA