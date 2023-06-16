Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 Yılı Hac Organizasyonu için Medine'de hac hizmetlerine ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti. Erbaş, koordinasyon, iskan, havalimanı ve kargo hizmetleri hakkında bilgi aldı ve Uhud Savaşı'nın yapıldığı alanda dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de Başkanlığın Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, 2023 Yılı Hac Organizasyonu için Medine'de hac hizmetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret eden Erbaş, koordinasyon, iskan, havalimanı ve kargo hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erbaş, Uhud Savaşı'nın yapıldığı alana giderek burada şehit olan sahabeler ile Türk halkı için dua etti.

Ziyaretlerde Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü de eşlik etti.