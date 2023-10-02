Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon Üniversitesi Kampüs Cami ve Gençlik Merkezi'ni açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon Üniversitesi Kampüs Cami ve Gençlik Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, camilerin eğitim merkezi olduğunu vurgulayarak, camilerde çocuk, genç, yetişkin, kadın ve erkeklere hizmet verildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülkemizin her yerinde 90 bin camimizde hocalarımız ilmihal dersleriyle hadis, tefsir ve diğer derslerle, Kur'an-ı Kerim eğitimi, öğretimi dersleriyle çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek herkese hizmet ediyorlar." dedi.

Erbaş, Trabzon Üniversitesi Kampüs Cami ve Gençlik Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, El Cami, camia ve cami kavramları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cami isminin Allah'ın isminden geldiğini belirten Erbaş, "Nasıl ki El Cami ismiyle Rabbimiz mahlukatını merhametiyle kuşatıyorsa, müminlerin ibadethanesine verdiğimiz cami de müminleri sıcaklığıyla içine almaktadır, kuşatmaktadır adeta. Rengi, ırkı, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun hepsini bağrına basmaktadır. Onun için cami demekteyiz biz mabedimize ve camia onu bilenler bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Camia da üniversite demektir." diye konuştu.

Erbaş, Arapça'da üniversiteye camia denildiğini yineleyerek, "O da ilmin her türlüsünü, bilgiyi, hikmeti, ilmi, irfanı içinde toplayan demektir. Hocaları, talebeleri içinde toplayan ve dünya, ahiret bilgisini onlara sunan anlamına gelmektedir camia. İşte Trabzon Üniversitemiz." ifadesini kullandı.

Hangi fakülte, hangi bölüm olursa olsun hepsinin değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim medeniyetimizde İslami ilimler, İslami olmayan ilimler diye bir tasnif yoktur. İlahiyat ilimleri ne kadar İslami ise astronomi ilimleri, fizik bilimleri, kimya, tıp, matematik hepsi de bizim için İslami ilimdir. Onun için cami ve camia buluşmasını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Camiada, üniversitede, camimiz hangi bilim dalında hocalık yapıyor olursa olsun, hangi bölümde, hangi branşta, hangi programda eğitim alıyor olursa olsun hepsinin kalbi işte burada atacak. Camimizde atacak. Trabzon Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bütün kardeşlerimizi, hocalarımızı, mahalle sakinlerimizi burada hep birlikte secde etmeye, hep birlikte rüku yapmaya, hep birlikte dini mübini İslam'ın güzelliklerini yaşamaya davet ediyoruz."

"İnşallah bu camimiz örnek bir eğitim merkezi olacak"

Erbaş, camilerin mihrapları, kürsüleri, minberleriyle aynı zamanda bir eğitim yuvası olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bir suffedir. Suffe, Efendimizin ilk kurduğu okuldur, mekteptir. Suffesiz cami bizim kabulümüz değildir. Onun için ülkemizin her yerinde 90 bin camimizde hocalarımız ilmihal dersleriyle hadis, tefsir ve diğer derslerle, Kur'an-ı Kerim eğitimi, öğretimi dersleriyle çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek herkese hizmet ediyorlar. İnşallah bu camimiz örnek bir eğitim merkezi olacak. Örnek bir suffe olacak."

Medine'nin medeni şehir anlamına geldiğini belirten Erbaş, "Şehirlerimizin Medine olmasının yolu ilimden, irfandan, bilgiden, hikmetten geçmektedir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alır. İşte üniversitelerimiz hikmetin merkezi. Okullarımız hikmetin merkezi. Camilerimiz hikmetin merkezi. Birbirini tamamlayan müesseselerdir." dedi.

Erbaş, ilkokul öncesi, okul öncesi eğitimin de çok önemine işaret ederek, "Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurmuş olduğumuz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda elhamdülillah şu ana kadar 1,5 milyon yavrumuzu ilimle, irfanla donatmaya çalıştık. Okul öncesinde yani henüz ilkokula başlamadan 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda, yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimler var. Anaokulları var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Trabzon Üniversitesi Kampüs Cami ve Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ali Erbaş ve beraberindekiler, açılışın ardından Gençlik Merkezi'ni de gezdi.

Açılışa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Müftüsü Selami Aydın ile çok sayıda ilgili katıldı.