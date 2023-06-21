Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Toplam 4 bin 100 kişilik bir ekiple hacılarımıza hizmet ediyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de ve Medine'de hizmet veren 4 bin 100 kişilik ekiple hacıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını açıkladı. Erbaş, haccın güzel ahlaka yolculuk olduğunu belirterek, irşat faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplam 4 bin 100 kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 390 kişilik bir sağlık ekibimiz de bulunmaktadır." dedi.

Erbaş, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi'nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Haccın, Müslümanların hayatlarının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Hac, güzel ahlaka yolculuktur. Kardeşlik, dayanışma, paylaşma, sabır gibi değerlerin ve güzel ahlakın tahkim edildiği bir ibadettir." ifadelerini kullandı.

Haccın, vahyin rehberliğinde merhamet ile diriliş olduğunu vurgulayan Erbaş, "Hac, aklı ve kalbi arındırarak hayatı imar ve inşa etmektir. İnsanlığın iyiliği adına peygamberlerin tebliğ ettiği değerleri kuşanmak ve o değerlerin temsilcisi olmaktır." diye konuştu.

"4 bin 100 kişilik bir ekiple hacılarımıza hizmet ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, haccı, irşat için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini bildiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklarda sadece Türkiye'den 90 bine yakın hacı adayı var. Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerimizden 70 kişilik özel bir irşat ekimiz var. 468 kadın irşat görevlimiz var. Yine 416 kafile başkanı ve 1767 din görevlisi hocamızla irşat faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Toplam 4 bin 100 kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 390 kişilik bir sağlık ekibimiz de bulunmaktadır."

Haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu sene 88 bin 430 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Yarın itibariyle tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah." dedi.

Bu sene hacca gelen vatandaşların yaş ortalamasının 62 olduğunu dile getiren Erbaş, "En yaşlı hacı adayımız 99 yaşında bir teyzemiz. En küçük hacı adayımız ise henüz 2 aylık bir yavrumuz." açıklamasını yaptı.

14 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Bu yıl 30 Mayıs'tan itibaren hac için kutsal topraklarda bulunan 14 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini veren Erbaş, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Arafat için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Erbaş, "Arafat çadırlarımızı oldukça kaliteli, klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa ediyoruz. Kısa süreli kalıyor olsak da Arafat'a hastane kuruyoruz. Yürüyemeyecek kadar hasta ve yaşlı hacılarımızın intikallerini tamamen araçla sağlıyoruz. Böylece inşallah hep beraber güzel bir şekilde hac ibadetimizi tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, binden fazla depremzede hacı adayının kutsal topraklarda olduğunu, bu yıl gelemeyenlerin ise haklarının gelecek yıla devredildiğini kaydetti.

Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanının 88 bin 430'a çıkarılmasına ilişkin soruyu cevaplayan Erbaş, şu bilgileri verdi:

"Bütün ülkelerde nüfus güncellemesi dolayısıyla ilave oldu. Bizim de talebimiz oldu. 2 milyon 300 bin bekleyenimiz var. 'Bu güncellemede biraz daha artış sağlarsanız memnun oluruz' talebimizi ilettik. Biraz artırılmış oldu. Daha önce 83 milyondu nüfusumuz, şimdi 85 milyonu geçti. Böyle bir güncelleme oldu. Böyle bir rakam ortaya çıktı."