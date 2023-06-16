Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Türk hacı adaylarına çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının kutsal topraklara geldikleri gibi dönmelerini istemediklerini belirterek, "Hepimiz zihnimizde, gönlümüzde hacılarımıza hizmet ederken, onları nasıl irşat edebiliriz derdini taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının kutsal topraklara geldikleri gibi dönmelerini istemediklerini belirterek, "Hepimiz zihnimizde, gönlümüzde hacılarımıza hizmet ederken, onları nasıl irşat edebiliriz derdini taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Medine'de düzenlenen 2023 Yılı Hac Organizasyonu Medine Ekipler Toplantısı'nda konuştu.

İslam'ın en önemli ibadetlerinden birisinin hac olduğunu belirten Erbaş, hac döneminde görev alan Diyanet personelinin 90 bine yakın Türk hacı adayına ibadetlerini yapabilmeleri için yardımcı olacağını belirtti.

Erbaş, hac dönemini eğitime dönüştürmenin önemine değinerek, "Hacılarımız geldikleri gibi geri dönmesin istiyoruz. Hepimiz zihnimizde, gönlümüzde hacılarımıza hizmet ederken, onları nasıl irşat edebiliriz, onlara yemek ikram ederken nasıl irşat edebiliriz, başka türlü ihtiyaçlarını giderirken onlara acaba irşatlarında bir faydam olabilir mi derdini taşımalıyız." görüşünü paylaştı.

Hac ibadetinin diğer ibadetlere benzemediğini anlatan Erbaş, haccın hem mali hem de bedeni ibadet olması açısından diğer ibadetlerden farklı olduğunu bildirdi.

Görevlilere son hacı gidinceye kadar heyecanlarını yitirmemeleri konusunda tavsiyede bulunan Erbaş, "Niyetlerimiz samimi olursa niyetlerimize göre Cenabıhak amellerimizi yaratacaktır. Niyetlerimiz inşallah ihlaslı ve samimi olur." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erbaş, daha sonra hacı adaylarına hizmet veren fetva ve irşat ekibi ile denetim, gözetim ve rehberlik ekip başkanlarıyla toplanarak hac döneminde yapılan hizmetler konusunda bilgi aldı.