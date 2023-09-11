Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Libya'ya geçmiş olsun mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.