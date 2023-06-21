Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de Hac hizmetlerini inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi. Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen ekip başkanlarını ziyaret eden Erbaş, hac organizasyonuna ilişkin bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen ekip başkanlarını ziyaret eden Erbaş, hac organizasyonuna ilişkin bilgi aldı.

Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.