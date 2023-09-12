Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Libya'daki sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel felaketinden etkilenen Libya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." - ANKARA