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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da Filistin için dua etti

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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da sabah namazını 'Ailece sabah namazında duada buluşuyor' adlı programın düzenlendiği Kapu Camisi'nde kıldı. Namazda İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için dualar edildi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da sabah namazını 'Ailece sabah namazında duada buluşuyor' adlı programın düzenlendiği Kapu Camisi'nde kıldı. Namazda İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir dizi ziyaret için bugün Konya'ya geldi. Erbaş, sabah namazını, İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Vakfı Konya Şubesi tarafından 'Ailece sabah namazında duada buluşuyor' adlı programın düzenlendiği Kapu Camisi'nde kıldı.

Erbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de, çocuklar, kadınlar, öldürülürken elimizden bir şey geliyorsa yapmazsak, dilimizden bir şey geliyorsa söylemezsek, kalbimizle buğuz etmezsek, o zaman biz bu ümmetin neresinde oluruz. Bugün burada elimizden ne geliyorsa, imkanlarımızı mazlum kardeşlerimize ulaştırma noktasında maddi olarak, yardım olarak, neler yapmamız gerekiyorsa, onu eğer yapmazsak, vazifemizi yapmış olamayız. Gazze konusundaki, Filistin konusundaki işte bu hassasiyetimiz, inancımızın bizde oluşturduğu merhamet duygusundan kaynaklanmaktadır. Rabbim bu merhametimizi ilelebet daim eylesin. Bu merhamet olmazsa dünyada huzur olmaz" diye konuştu.

Erbaş'ın, konuşmasının ardından Filistin halkı için dualar edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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