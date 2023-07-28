Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kayseri'de Cuma Namazı Kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'de Fevzi Mercan Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Erbaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fevzi Mercan Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde, birlik beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Kerbela şehitlerini de anarak, "Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ızdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Kerbela hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela'da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edecektir. Bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i beyt-i Mustafa'nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt'in temsil ettiği değerleri hayata hakim kılmaya gayret etmektir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından İncesu ilçesine geçti.