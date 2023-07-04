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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Cenin'deki zulmü kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Cenin'deki zulmü kınadı

Dünya Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınadığını belirtti. Erbaş, İslam dünyasını ve uluslararası toplumu etkili bir tutum sergilemeye davet ederek, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınıyorum. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve zulüm politikalarına karşı İslam dünyasını ve uluslararası toplumu etkili bir tutum sergilemeye davet ediyor, olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı Batı Şeria İsrail Dünya Haberler

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