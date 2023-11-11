Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı Müslümanları Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hollanda'dan gelen 19 mühtediyle bir araya geldi. Erbaş, Müslüman olan Hollandalıları tebrik ederek, İslam'ın değerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman olan 19 Hollanda vatandaşını kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Konya'da İslam'ın Ruhunu Hisset" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Hollandalı 19 mühtediyle bir araya geldi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Erbaş, "Bizler annemizden, babamızdan Müslüman olarak doğmuşuz ve öyle devam ediyoruz. O yüzden Müslümanlığın kıymetini bilmiyoruz. Müslümanlığın değerini, kıymetini bilerek, Müslüman olan ve hakiki Müslümanlığı yaşayan esasında sizlersiniz, sizleri tebrik ediyorum. Hatta bize dua etmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en büyük nimet İslam'dır"

İslam'ın Hz. Adem'le gönderilmeye başlandığını ve Hz. Muhammed'le tamamlanmış bir din olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam, bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır. Hz. Musa da, Hz. İsa da İslam peygamberidir. Bizim için İslam en büyük nimettir. Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'e dayanarak söylüyorum. Allah, Maide Suresi'nde 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim.' buyurmaktadır. Buradan anlıyoruz ki üzerimizdeki nimet İslam'mış. İslam yeryüzüne tüm insanlar iyiliğe ulaşsın diye gönderilen yegane dindir."

Avrupa'da İslam karşıtı gelişmelerin arttığına dikkati çeken Erbaş, "Ben sizin vesilenizle bu hareketlerin azalacağına inanıyorum inşallah. Sizler İslam'ı çok iyi temsil edeceksiniz, onu umuyorum. Sizi gören Müslümanlığa heves edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

İslam'ın mutlaka sığınılması gereken bir sığınak olduğunu kaydeden Erbaş, "İslam, insanı baz alır ve inancı ne olursa olsun insanı mutlu etme hedefi taşır. Yani İslam dünyalık olarak, Müslüman olanlarla olmayanlara huzurlu ve mutlu toplumu oluşturmayı hedefler. Toplumu oluşturan fertlerin inancı, ırkı ne olursa olsun hepsini koruma altına alır İslam." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, kabulün ardından misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hollandalı mühtedilerden oluşan gruba proje kapsamında, bir hafta boyunca Konya'da, İslam'ın temel kavramları, ibadet ve ahlak kuralları hakkında bilgi verildiği belirtildi.