DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'de hayatını kaybedenler için Hacı Bayram Veli Cami'nde düzenlenen 'Gazze için duaya duruyoruz' programına katılıp, dua etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze için dua etti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'de hayatını kaybedenler için Hacı Bayram Veli Cami'nde düzenlenen ' Gazze için duaya duruyoruz' programına katılıp, dua etti.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen ' Gazze için duaya duruyoruz' etkinliği kapsamında, Hacı Bayram Veli Cami'ndeki dua programında, yatsı namazı öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından Gazze'de hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua eden Erbaş, Filistin'in yetimler yurduna döndüğünü söyledi.