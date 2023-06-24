Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, en yaşlı ve en küçük Türk hacı adaylarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan en yaşlı ve en küçük Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi. Başkanlığın Mekke'de koordinasyonunda bulunan otelde düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleşen görüşmede Erbaş, 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün ve Yasin Sakat ile en küçük hacı adayı 2 aylık bebek Mehmet Salih'in ailesini tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan en yaşlı ve en küçük Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Başkanlığın Mekke'de koordinasyonunda bulunan otelde düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleşen görüşmede Erbaş, 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün ve Yasin Sakat ile en küçük hacı adayı 2 aylık bebek Mehmet Salih'in ailesini tebrik etti.

Erbaş, 2023 hac döneminde güzel anıların yaşandığına işaret ederek, en yaşlı hacı adayları ile en küçük hacı adayını buluşturmanın bunlardan biri olduğunu belirtti.

Hac ibadetini yerine getirebilmek için sağlıklı olmanın büyük nimet olduğunu dile getiren Erbaş, "Cenabıhak, sağlık ve sıhhat içerisinde kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat'a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve saylarını yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine inşallah nasip eylesin. Cenabıhak, bu seneki hacda yaşadığımız güzellikleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin." diye konuştu.

"Heyecanla Arafat'a çıkmayı bekliyorum"

Hacı adayı Yasin Sakat, 2020'de hac kurasının çıktığını ancak salgın nedeniyle gelemediğini belirterek, "15 yıldır kuranın çıkmasını bekliyordum, ismim çıkınca çok heyecanlandım. 99 yaşında hacca geldim, Allah nasip etti ayak üstünde tavaf ettim. Allah'ın izniyle, heyecanla Arafat'a çıkmayı bekliyorum ve Allah hepimize Arafat'a çıkmayı nasip etsin." dedi.

Rızkiye Tanrıverdi, 14 yıldır beklediği hacca geldiği için çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

"Bebeğimiz bize kolaylık sağladı"

Bebek Mehmet Salih'in annesi Sultan Bayram da hac kurasına bu sene yazıldıklarını anlatarak, "Allah bize gelmeyi nasip etti çok şükür, çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Baba İsmail Bayram ise bir yıl önce evlendiklerini söyleyerek, "Bebeğimizin nasibiymiş ki hemen hacca geldik. Bize ilk başta 'Bebeğinizle zorlanacaksınız.' dediler ama Allah'a çok şükür buraya geldik ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aslında bebeğimiz bize kolaylık sağladı. Çok kişi bize burada yardımcı olmaya çalışıyor." diye konuştu.