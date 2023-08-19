Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve tüm insani yardım çalışanlarına teşekkür ederek Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı zor günlerinde, mensubu olduğumuz medeniyetimizden gelen birikim ve şuurla mazlumun, mağdurun yanında olan, mahzun yüreklere sevinç taşıyan başta Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarımız olmak üzere tüm insani yardım çalışanlarına teşekkür ediyor, bu vesileyle Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.