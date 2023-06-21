Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuk hacı adaylarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı ailelerin çocuklarını da hacca getirdiğini belirterek 3 ila 12 yaşındaki 24 çocuğu bir kafilede topladıklarını söyledi. Erbaş, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonundaki bir otelin kreş alanında aileleriyle kutsal topraklara gelen çocuk hacı adaylarıyla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı ailelerin çocuklarını da hacca getirdiğini belirterek 3 ila 12 yaşındaki 24 çocuğu bir kafilede topladıklarını söyledi.

Erbaş, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonundaki bir otelin kreş alanında aileleriyle kutsal topraklara gelen çocuk hacı adaylarıyla buluştu.

Burada konuşan Erbaş, hacca gelen çocuklar için programlar yaptıklarını söyleyerek "Bazı ailelerimiz çocuklarını da hacca getirdikleri için onları bir kafilede topladık. Dolayısıyla 3 ila 12 yaş arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık hacı arkadaşı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocuklara uygun bir oyun alanı hazırladıklarını belirten Erbaş, "İnşallah güzel bir hac dönemi yaşayacaklar. Asla unutulmayacak anları hafızalarına nakşedecekler. Çocuk yaşta o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak. Biz diyoruz ki haccın hikmetini, Müslüman üzerindeki etkisini bu yaşlarda çocuklarımız yaşamış, görmüş olsunlar." diye konuştu.

Çocukların, ailelerinin talepleri doğrultusunda hacca geldiğini ifade eden Erbaş, "Tabii şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz çocukları hacca getirmedik, bunlar aileleriyle birlikte gelen çocuklarımız. Biz onları bir araya getirdik. Aileler çocuklarıyla beraber başvurdular, biz onları sadece bir kafilede topladık." bilgisini verdi.

Çocuklarla sohbet eden ve telbiye duasına eşlik eden Erbaş, çocuklara gül ve oyuncak dağıttı.