Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 4-6 yaş Kur'an kurslarında vatan ve bayrak sevgisi bilen çocuklar yetiştirmeye gayret ediyoruz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında, Rabbini, Peygamberini bilen, vatan ve bayrak sevgisi bilen çocuklar yetiştirmeye gayret ettiklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Çankaya Müftülüğü'nce düzenlenen '4-6 Yaş Kur'an Kursları 10'uncu Yıl Şenliği'ne katıldı. Programda, Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Ankara Müftüsü Hasan Çınar ile öğrencilerin aileleri ve Kur'an kursu öğreticileri yer aldı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 4-6 yaş sınıflarının açılmasından bu yana 10 yıl geçtiğini belirterek, bu sürede 1 milyon civarında mezun verdiklerini söyledi. Bu yıl 210 bin öğrencinin eğitim aldığı 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki eğitimi çok önemsediklerini kaydeden Erbaş, "4-6 yaş Kur'an kurslarında Rabbini, Peygamberini öğrensin, büyüklerini sevsin, büyüklerine saygı göstersin, küçüklerine sevgi göstersin, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi nedir, 'değerlerimizi onlara öğretelim' düşüncesiyle sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanete en güzel bir şekilde riayet ederek çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ettik" diye konuştu.