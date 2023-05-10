DİYANET, İşitme Engellilere Yönelik İşaret Dili Sözlüğü Hazırladı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran kurslarında din eğitimi alan engelli bireyler için hazırlanan 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nün tanıtımını yaptı.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran kurslarında din eğitimi alan engelli bireyler için hazırlanan 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nün tanıtımını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü' tanıtım programına katıldı. Erbaş, engelli bireylerin camilere, kurslara rahatlıkla ulaşabilmesi için şartların uygun hale getirildiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekleri, ibadetler için gereken bilgi ve becerileri kazanabilecekleri kurslar düzenliyoruz. Bu alanda istihdam edilecek görevlilerimizin eğitimlerine de özel bir önem veriyoruz. Personelimize yönelik eğitici eğitimleri, sertifika programları, hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerinin standartlarının geliştirilmesi amacıyla engellilerin ilgi, ihtiyaç, beklenti ve özelliklerini dikkate alan bir yaklaşımla muhtelif ders materyalleri hazırlıyoruz" dedi.

Erbaş, İşitme Engellilere Özel Temel Dini Bilgiler kitabının da hazırlık çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Erbaş, konuşmasının ardından sözlükte sayfaların altında yer alan karekodu okutarak uygulamalı bir şekilde yönlendirildiği sayfadaki videoları izledi. Sahneye büyük bir karekod yansıtılarak katılımcıların 'Engelsiz Diyanet' isimli Youtube kanalına yönlendirilmesi sağlandı.