Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi Başladı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet Akademisinin en önemli kazanımı meslek öncesi eğitime geçmiş olmamızdır. İşte böylece Diyanet Akademisi, din hizmetlerimizi daha güçlü kılacaktır" dedi.

Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 'Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi 1'inci Dönem Açılış Programı'na katıldı. Açılışta Erbaş'ın yanı sıra, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, İbrahim Hilmi Karslı ve Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve aday din görevlileri yer aldı. Burada konuşan Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı'nın, özellikle din hizmetleri ve yaygın din eğitimi sahasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Erbaş ayrıca, aday din görevlilerinin, eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları halinde görevlerine başlayabileceğini ifade etti.