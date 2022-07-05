Diyabet hastası çocuğu ilahilerle tedavi edeceklerini düşünen ve ölümüne göz yuman tarikat üyelerine gözaltı - Haberler

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Diyabet hastası çocuğu ilahilerle tedavi edeceklerini düşünen ve ölümüne göz yuman tarikat üyelerine gözaltı

BBC - Dünya
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Diyabet hastası çocuğu ilahilerle tedavi edeceklerini düşünen ve ölümüne göz yuman tarikat üyelerine gözaltı

Avustralya'da sekiz yaşındaki hasta bir kız çocuğunu tedaviden mahrum bırakan ve dua ve ilahilerle tedavi ettiklerini düşünen bir tarikatın 12 üyesi gözaltına alındı.

Avustralya'da sekiz yaşındaki hasta bir kız çocuğunu tedaviden mahrum bırakan ve dua ve ilahilerle tedavi ettiklerini düşünen bir tarikatın 12 üyesi gözaltına alındı.

Elizabeth Rose Struhs isimli kız çocuğunun anne ve babası da cinayete sebebiyet verdikleri suçlamasıyla tutuklandı.

Aile, The Saints (Azizler) tarikatının üyeleriydi.

Queensland polisi gözaltına alınan 12 kişinin de Elizabeth'in durumundan haberdar olduğunu ancak çocuğun tıbbi yardım alması için hiçbir şey yapmadıklarını söyledi.

Tarikat üyelerinin, Elizabeth'in Tanrı'nın şifasıyla iyileşeceğine inandıkları, bu nedenle de çocuğu hayatını kurtaracak tıbbi yardım ve ilaçlardan mahrum bıraktıkları öne sürüldü.

Elizabeth Rose Stuhs, Tip1 Diyabet hastasıydı ve 7 Ocak tarihinde evindeyken hayatını kaybetmişti.

Polis, Elizabeth'in ailesinin çocuğa insülin vermeyi kestiğini ve dolayısıyla ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Ayrıca çocuğun fenalaşmasına rağmen saatlerce acil yardım ekiplerinin eve çağrılmadığını, tarikat üyelerinin çocuğun "ölümden döneceğine inandıkları" belirtiliyor.

Gözaltına alınan tarikat üyelerinin Elizabeth öldüğünde yanında bulundukları, çocuğu ilahi söyleyerek ve dua okuyarak iyileştirmeye çalıştıkları söyleniyor.

BBC

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