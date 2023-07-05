DİTİB İtalya, sel felaketinden etkilenenlere yardım gönderdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya, ülkenin Emilia-Romagna bölgesinde mayısta yaşanan sel felaketinden etkilenenlere destek için şubeleri aracılığıyla topladığı bağışları İtalya Sivil Savunma Ajansına gönderdi.

Ülkedeki DİTİB derneklerinin çatı kuruluşu DİTİB İtalya'dan yapılan yazılı açıklamada, Emilia-Romagna bölgesinde mayısta 17 kişinin yaşamını yitirmesine ve büyük maddi kayıplara yol açan sel felaketi dolayısıyla yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İtalyan halkının, ayni ve nakdi yardımlarla Türk milletine dayanışmasını gösterdiği hatırlatılarak, "Din, ırk ve millet fark etmeksizin yapılan yardımlar insanlık duygusunun her zaman içimizde var olduğunu ve yalnız olmadığımız gerçeğini gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığı sırada mayıs ayında Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketi karşısında İtalya'da yaşayan Türk toplumunun konuya duyarsız kalmadığı belirtildi.

DİTİB İtalya'nın "Haydi… Sıra bizde. Yardımlaşmak, insanlıktır!" yazılı afişlerle başlattığı yardım kampanyasında toplanan 4 bin 500 avroluk nakdi yardım, İtalya Sivil Savunma Ajansı hesaplarına yatırıldı.

Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi ve aynı zamanda DİTİB Yasal Temsilcisi Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İtalyan halkı, deprem sırasında bize ne kadar yardımsever olduğunu fazlasıyla gösterdi. Biz de böyle zor bir felaket yaşayan Emilia-Romagna bölgesine, İtalya'da yaşayan Türk toplumu olarak destek vermeye çalıştık. İtalya halkına yalnız olmadıklarını duyurmuş olduk. Bu vesileyle İtalya'ya tekrar geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz." dedi.