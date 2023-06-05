DİTİB, Almanya'da düzenlenen dini yarışmaların finallerine ev sahipliği yaptı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya genelinde düzenlenen '18. Ezanı Güzel Okuma', '21. Güzel Hutbe Okuma', '23. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür' ve '23. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmalarının finallerine ev sahipliği yaptı. Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen finallere Bölge Dini Danışma Kurulu başkanlarının yanı sıra din görevlileri, dernek yöneticileri, öğrenci velileri ile çok sayıda davetli katıldı. Dereceye girenler belirlendi ve ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya genelinde düzenlenen "18. Ezanı Güzel Okuma", "21. Güzel Hutbe Okuma", "23. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür" ve "23. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmalarının finallerine ev sahipliği yaptı.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen finallere Bölge Dini Danışma Kurulu başkanlarının yanı sıra din görevlileri, dernek yöneticileri, öğrenci velileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış ve selamlama konuşmalarıyla başlayan finallerde dereceye girenler belirlendi.???????

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı konuşmada, "En büyük hedefimiz dinine ve yaşadığı topluma faydalı nesiller yetiştirmektir. Gelecekte bu gençlerimizin cami hizmetlerine destek vereceklerinden ve buralarda farklı kademelerde görev alacaklarından eminiz." dedi.

Dereceye girenlere belge ve ödülleri verildi.