Musul'da Türk Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi! Dışişleri'nden yanıt gecikmedi

Iraklı yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları sabah saatlerinde Musul'un güneyindeki yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenledi. Saldırının düzenlendiği bölgenin Türkiye'nin Musul Konsolosluğuna yakın olması ise dikkat çekti.

BAZI BÖLGELER ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞADI

Teröristlerin, kentin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan 4 yüksek gerilim hattının altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği, saldırı nedeniyle kentteki bazı bölge ve ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

Yaşanan saldırıda can kaybı yaşanmazken çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtirken bölgeye birçok ekibin sevk edildiğini aktardı.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI ZARAR GÖRMEDİ

Musul Başkonsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise gerçekleştirilen saldırı sonucu konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

"IRAK MAKAMLARINI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Öte yandan konu ile ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, yapılan saldırıyı kınayarak "Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

"BU SALDIRININ GERÇEKLEŞMESİ VAHİM VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Saldırının BM Güvenlik Konseyinde Irak'ın çağrısıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştiği belirtilen açıklamanın detaylarında ise şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür."

Açıklamada "Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.