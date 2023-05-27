Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dışişleri'nden Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama

Dışişleri'nden Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntümüzü paylaşıyor, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Dünya

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Somali Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title