Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki Saldırıyı Kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinde askeri konvoya yönelik gerçekleşen intihar saldırısını kınadı. Bakanlık tarafından, 9 Pakistan askerinin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı saldırı için Pakistan'a başsağlığı dilendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 9 askerin şehit olduğunu, 5'inin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.