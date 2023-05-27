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Dışişleri Bakanlığından Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Somali'de yaşanan terör saldırısına kınama

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yaşanan terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntümüzü paylaşıyor, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de yaşanan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntümüzü paylaşıyor, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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