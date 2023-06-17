Dışişleri Bakanlığı, Uganda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemizin Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan ve bir okulu hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA