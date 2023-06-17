Dışişleri Bakanlığı, Uganda'daki Okul Saldırısını Lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlen terör saldırısını lanetledi. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi. Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." denildi.