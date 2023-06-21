Dışişleri Bakanlığı: Suriyelilerin güvenli dönüşleri için koşullar oluşturulmalı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu Astana görüşmelerinin ardından yayınlanan ortak sonuç bildirisine ilişkin açıklama yaptı. Tarafların Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini kaydettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu Astana görüşmelerinin ardından yayınlanan ortak sonuç bildirisine ilişkin "Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini kaydetti." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Kazakistan'ın başkentinde 20'ncisi düzenlenen "Suriye konulu Astana Görüşmeleri"nin ortak sonuç bildirisine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre toplantıda Türkiye'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki bir heyet temsil etti.

Görüşmelerde, sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç ve geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine, Astana Süreci'nin Suriye meselesinin barışçı çözümünde öncü rolüne vurgu yaptı.

Sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılık vurgulandı.

Taraflar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantılar altında artan varlığı ve saldırılarını kınadı.

Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru, sözde "öz yönetim" teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden taraflar, Suriye'nin kuzey doğusundaki ayrılıkçı yapının ihlallerini kınadı, bu girişimler dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

Suriye'nin kuzeyine ve ayrıca İdlib'e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekilen bildiride taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye ihtilafında siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etti.

Bu çerçevede taraflar, Anayasa Komitesi'nin müteakip turunun bir an evvel gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulundu.

6 Şubat depremlerinin yarattığı, ağırlaşan insani durumdan duyulan endişeyi dile getiren taraflar, insani yardımların Suriye'nin bütününe yönelik kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bu bağlamda BM sınır ötesi mekanizmasına ilişkin 2672 sayılı BMGK kararı temelinde insani yardımların artırılarak devamının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci'nin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.