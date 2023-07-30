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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı. Saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığı belirtilirken, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Dünya

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