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Dışişleri Bakanlığı Pahalgam'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı Pahalgam'daki Terör Saldırısını Kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde sivilleri hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine yaptığı açıklamada menfur saldırıyı kınadı ve taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün gerçekleşen ve sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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