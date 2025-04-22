Dışişleri Bakanlığı Pahalgam'daki Terör Saldırısını Kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün gerçekleşen ve sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.