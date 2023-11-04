Dışişleri Bakanlığı Nepal'e Taziye Mesajı Yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de yaşanan deprem sonrasında taziye mesajı yayımladı. Mesajda, depremde yaşanan can kaybı ve yaralılara başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de yaşanan deprem sonrasında taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, " Nepal'in Jajarkot bölgesinde 3 Kasım gecesi meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Nepal Hükümeti'ne ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA