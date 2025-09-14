Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki etkinlikler ve açıklamalara karşı çıkarak, Yunan makamlarının tarihi gerçeklere aykırı beyanlarını reddetti ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalarla ilgili, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz. Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir. Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

