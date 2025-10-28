Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan Açıklaması: Zulmü Kınıyor ve Çatışmaların Sona Ermesini Talep Ediyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Feşir şehrinde sivillere yönelik zulümlere karşı duyduğu endişeyi dile getirerek, hızlı bir şekilde çatışmaların sona ermesini ve insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek, "Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyor ve konuyla ilgili olarak Arap Ligi tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katılıyoruz. Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz. El Feşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz" denildi.



