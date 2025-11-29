Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'daki Sel ve Heyelanlar İçin Başsağlığı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşanan can kayıpları nedeniyle Sri Lanka halkına başsağlığı diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sri Lanka'da, 'Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu yaşanan can kayıpları için Sri Lanka halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
