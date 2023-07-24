Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki Terör Saldırısı İçin Başsağlığı Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Somali'de gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı mesaj yayınladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (24 Temmuz) askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Somali Ulusal Ordusu'ndan can kayıpları ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde dost ve kardeş Somali'nin yanında olmaya devam edecektir" sözlerine yer verildi.