Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki Kilise Saldırısına Başsağlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Şam'da bir kiliseye düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temenni etti. Saldırının Suriye'de istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Şam'da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şam'da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Bu saldırı, Suriye'de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır. Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos yaratmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır. Türkiye olarak, Suriye'nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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