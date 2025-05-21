Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Belucistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, terörü kınadı ve yaralılara acil şifalar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitirenlere ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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