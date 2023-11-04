Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Nepal Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, depremde 157 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde çok sayıda can kaybı yaşandığının ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dost Nepal hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nepal Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, merkez üssü Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 157 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.