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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketi hakkında taziye mesajı yayınladı. Ülkede yaşanan felaketin yüzlerce can kaybına yol açtığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketi hakkında taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketi sonrası yayınladığı yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede milli yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Dünya

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