Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatarları ve Çerkes Sürgünleri İçin Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatarları ve Çerkes Sürgünleri İçin Anma Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türkleri'nin sürgününün 81. yılı ve Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Bakanlık, her iki trajediye ilişkin acıları paylaştıklarını ve hayatlarını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılı ve Çerkes Sürgünü'nün 161'ıncı yılını hatırlatarak, "Kırım Tatar Türklerinin ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor; insanlığın hafızasında silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatar Türkleri, 81 yıl önce bugün (18 Mayıs) ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmiştir. Sürgün edilenlerin önemli bir kısmı maruz kaldıkları koşullar sonucu yaşamlarını yitirmiştir. Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasbedilen hakları iade edilmemiş; Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edilmesi yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Türkiye, Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, atalarının topraklarında kimliklerini koruyarak güven, esenlik ve refah içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir" denildi.

Ayrıca Çerkes Sürgünü'nün üzüntüyle hatırlanan bir başka trajedi olduğu vurgulanarak, "Bundan 161 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halkları çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kırım Tatar Türklerinin ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor; insanlığın hafızasında silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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