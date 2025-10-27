Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ'daki Olaylarla İlgili Açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da meydana gelen olayların ardından Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirler alındığını ve ilgili makamlarla temas kurulduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.
