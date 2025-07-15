Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalesini kınadı ve saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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