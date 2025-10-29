Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Ateşkes İhlali Uyarısı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, sivillerin zarar görmesinden derin endişe duyduğunu ifade etti. Türkiye, bölgede adil bir barış için çabalarını sürdürecek.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ile ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini belirterek, "Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi.

