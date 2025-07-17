Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki Yangın İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Vasit vilayetindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve Irak halkına başsağlığı diledi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ta alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Irak'ın Vasit vilayetindeki bir alışveriş merkezinde dün meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor ve Irak halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya