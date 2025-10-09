Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bu ateşkesin soykırımı sona erdirmesini umduğunu belirtti. Ayrıca, insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı için çalışmaların hızla başlatılması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının, tam olarak uygulanmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir. Orta Doğu'da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz. Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

