Dışişleri Bakanlığı'ndan Erbil'deki üniversite yurdu yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın Erbil şehrinde üniversite yurdunda çıkan yangında ölen 14 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erbil'in Soran ilçesindeki üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu belirtilerek, "Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.