Dışişleri Bakanlığı'ndan Deniz Eliş Açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair hakkında haberler bulunan Deniz Eliş'e ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün (26 Eylül) ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır. Konuyla ilgili hukuki süreç Zagreb Büyükelçiliğimiz, Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Banja Luka Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmekte ve vatandaşımızın ailesi bilgilendirilmektedir" denildi.